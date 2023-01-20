«Самара» рассталась с американцем Малкольмом Томасом по инициативе игрока
Поделиться
Баскетбольный клуб «Самара» расстался с американским форвардом Малкольмом Томасом. Об этом информирует пресс-служба самарцев. Отмечается, что решение прекратить сотрудничество исходило от самого игрока.
Напомним, Томас присоединился к «Самаре» в августе прошлого года. Ранее он уже играл в России, выступая в подмосковных «Химок» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.
С 2011 по 2015 год Томас выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. В заокеанской лиге он успел поиграть за такие команды, как «Сан-Антонио», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Юта» и «Филадельфия». В Единой лиге ВТБ «Самара» в настоящий момент занимает седьмое место (9 побед – 13 поражений). Лидирует московский ЦСКА (21 победа – ни одного поражения).
Комментарии
- 20 января 2023
-
12:59
-
12:51
-
11:21
-
11:10
-
11:03
-
10:23
-
09:51
-
09:42
-
09:00
-
07:02
-
06:29
-
00:52
-
00:48
-
00:31
- 19 января 2023
-
23:58
-
23:46
-
23:16
-
22:49
-
21:53
-
21:42
-
20:56
-
20:43
-
20:33
-
19:54
-
19:31
-
19:10
-
18:52
-
18:30
-
18:01
-
16:08
-
15:19
-
13:56
-
13:16
-
13:09
-
12:48
Партнерский контент