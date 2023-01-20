«Самара» рассталась с американцем Малкольмом Томасом по инициативе игрока

Баскетбольный клуб «Самара» расстался с американским форвардом Малкольмом Томасом. Об этом информирует пресс-служба самарцев. Отмечается, что решение прекратить сотрудничество исходило от самого игрока.



Напомним, Томас присоединился к «Самаре» в августе прошлого года. Ранее он уже играл в России, выступая в подмосковных «Химок» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.



С 2011 по 2015 год Томас выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. В заокеанской лиге он успел поиграть за такие команды, как «Сан-Антонио», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Юта» и «Филадельфия». В Единой лиге ВТБ «Самара» в настоящий момент занимает седьмое место (9 побед – 13 поражений). Лидирует московский ЦСКА (21 победа – ни одного поражения).

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