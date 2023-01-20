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Баркли объяснил, почему у Леброна есть фора, чтобы побить рекорд Абдул-Джаббара

Баркли объяснил, почему у Леброна есть фора, чтобы побить рекорд Абдул-Джаббара
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Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением о шансах звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса превзойти легенду НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В настоящий момент в активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их 38 104. По словам Баркли, у Леброна есть фора, так как Карим несколько лет играл за команду колледжа, прежде чем начать профессиональную карьеру. Джеймс её начал в более молодом возрасте.

«Джеймс — отличный игрок, и к тому же он ещё и просто отличный парень. Однако мне кажется, что все эти цифры несколько искажены. Следует понимать, что Кариму пришлось четыре года учиться в колледже. И я почти уверен, что, если бы Карим играл четырьмя годами раньше, его показатели были бы выше», — сказал Баркли на канале The Next Round в YouTube.

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