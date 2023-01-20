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Перкинс: руководство «Лейкерс» наказывает Леброна за переход Уэстбрука

Перкинс: руководство «Лейкерс» наказывает Леброна за переход Уэстбрука
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о том, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не усиливает команду через обмены в отместку своей главной звезде Леброну Джеймсу.

«Складывается такое ощущение, что Роб Пелинка и Джини Басс намерено наказывают Леброна Джеймса за переход Расселла Уэстбрука в команду. То есть они знают, что он сыграл одну из самых важных ролей в его обмене. А теперь у них есть два драфт-пика первого раунда, но они не собираются их обменивать.

Они как бы дают понять Джеймсу: «Ты ведь хотел Уэстбрука, так что придётся играть теми, кто есть». Считаю ли я это справедливым? Нет, мы тратим его величие впустую, а он мог бы выигрывать титулы», — цитирует Перкинса Fadeaway World.

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