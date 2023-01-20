Перкинс: руководство «Лейкерс» наказывает Леброна за переход Уэстбрука

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о том, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не усиливает команду через обмены в отместку своей главной звезде Леброну Джеймсу.
«Складывается такое ощущение, что Роб Пелинка и Джини Басс намерено наказывают Леброна Джеймса за переход Расселла Уэстбрука в команду. То есть они знают, что он сыграл одну из самых важных ролей в его обмене. А теперь у них есть два драфт-пика первого раунда, но они не собираются их обменивать.
Они как бы дают понять Джеймсу: «Ты ведь хотел Уэстбрука, так что придётся играть теми, кто есть». Считаю ли я это справедливым? Нет, мы тратим его величие впустую, а он мог бы выигрывать титулы», — цитирует Перкинса Fadeaway World.
- 20 января 2023
-
20:37
-
20:28
-
19:53
-
19:27
-
18:49
-
18:22
-
17:45
-
17:30
-
16:30
-
15:02
-
14:31
-
14:09
-
13:25
-
12:59
-
12:51
-
11:21
-
11:10
-
11:03
-
10:23
-
09:51
-
09:42
-
09:00
-
07:02
-
06:29
-
00:52
-
00:48
-
00:31
- 19 января 2023
-
23:58
-
23:46
-
23:16
-
22:49
-
21:53
-
21:42
-
20:56
-
20:43