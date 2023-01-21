Паскуаль: сейчас «Зенит» не заслуживает быть наравне с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении петербургской команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от московского ЦСКА — 80:100.
«Поздравляю ЦСКА с победой. Очевидно, что они во второй половине сыграли гораздо лучше. Мы попросту не смогли выдерживать заданный ритм, особенно в третьей четверти. Не сказать, что мы плохо играли в нападении, мы набрали 25 очков на отрезке, но соперники набрали 33. Считаю, что этот матч не должен был завершиться с разницей в 20 очков. Но, когда мы стали явно уступать, команда потеряла дух борьбы. Думаю, справедливее была бы разница очков в 10. Но такова реальность. Сейчас ничего не проиграно. Пока мы не заслуживаем быть наравне с ЦСКА. У нас есть ещё достаточно времени, чтобы улучшить игру», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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