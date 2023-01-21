Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль: сейчас «Зенит» не заслуживает быть наравне с ЦСКА

Паскуаль: сейчас «Зенит» не заслуживает быть наравне с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении петербургской команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от московского ЦСКА — 80:100.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Очевидно, что они во второй половине сыграли гораздо лучше. Мы попросту не смогли выдерживать заданный ритм, особенно в третьей четверти. Не сказать, что мы плохо играли в нападении, мы набрали 25 очков на отрезке, но соперники набрали 33. Считаю, что этот матч не должен был завершиться с разницей в 20 очков. Но, когда мы стали явно уступать, команда потеряла дух борьбы. Думаю, справедливее была бы разница очков в 10. Но такова реальность. Сейчас ничего не проиграно. Пока мы не заслуживаем быть наравне с ЦСКА. У нас есть ещё достаточно времени, чтобы улучшить игру», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Непобедимые! Пять «трёх» подряд от Уэйра и 16 передач Шведа помогли ЦСКА разбить «Зенит» Непобедимые! Пять «трёх» подряд от Уэйра и 16 передач Шведа помогли ЦСКА разбить «Зенит»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023