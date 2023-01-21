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Стив Керр объяснил, почему регулярный чемпионат НБА нужно сократить до 72 матчей

Стив Керр объяснил, почему регулярный чемпионат НБА нужно сократить до 72 матчей
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о решении оставить ряд ключевых игроков вне заявки на матч с «Кливленд Кавальерс» (120:114).

В частности, в этой встрече не принимали участие Стефен Карри, Клэй Томпсон, Эндрю Уиггинс и Дрэймонд Грин.

«Я ужасно себя чувствую из-за болельщиков, которые приобретают билеты и ожидают, что на площадку выйдут определённые игроки, но на самом деле они не в составе. Не самая приятная часть нашего бизнеса. Именно поэтому я намерен выступать и дальше за сокращение чемпионата до 72 матчей.

Это позволило бы дать возможность игрокам для отдыха и мы бы не сталкивались с подобными ситуациями, баскетболисты будут пропускать меньше матчей», — приводит слова Керра ESPN.

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