Стив Керр объяснил, почему регулярный чемпионат НБА нужно сократить до 72 матчей
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о решении оставить ряд ключевых игроков вне заявки на матч с «Кливленд Кавальерс» (120:114).
В частности, в этой встрече не принимали участие Стефен Карри, Клэй Томпсон, Эндрю Уиггинс и Дрэймонд Грин.
«Я ужасно себя чувствую из-за болельщиков, которые приобретают билеты и ожидают, что на площадку выйдут определённые игроки, но на самом деле они не в составе. Не самая приятная часть нашего бизнеса. Именно поэтому я намерен выступать и дальше за сокращение чемпионата до 72 матчей.
Это позволило бы дать возможность игрокам для отдыха и мы бы не сталкивались с подобными ситуациями, баскетболисты будут пропускать меньше матчей», — приводит слова Керра ESPN.
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