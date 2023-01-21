Никола Йокич пропустил матч с «Индианой» из-за травмы

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и двукратный MVP лиги Никола Йокич пропустил домашний матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации против «Индианы Пэйсерс» (134:111) из-за травмы.

Как сообщает ESPN, 27-летний баскетболист пропустил встречу из-за повреждения подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Йокич принял участие в 41 игре, набирая в среднем 25,1 очка, 11 подборов и 9,9 передачи при проценте реализации бросков с игры 62,6%, где 37,2% – трёхочковые броски.

«Наггетс» занимают первое место в Западной конференции с 33 победами при 13 поражениях. Показатели «Денвера», если центровой пропускает матчи, – три победы и два поражения.

Следующий матч «Денвер Наггетс» проведёт против «Оклахомы-Сити Тандер» 23 января. Участие сербского игрока находится под вопросом.