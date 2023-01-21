Никола Йокич пропустил матч с «Индианой» из-за травмы

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и двукратный MVP лиги Никола Йокич пропустил домашний матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации против «Индианы Пэйсерс» (134:111) из-за травмы.
Как сообщает ESPN, 27-летний баскетболист пропустил встречу из-за повреждения подколенного сухожилия.
В текущем сезоне Йокич принял участие в 41 игре, набирая в среднем 25,1 очка, 11 подборов и 9,9 передачи при проценте реализации бросков с игры 62,6%, где 37,2% – трёхочковые броски.
«Наггетс» занимают первое место в Западной конференции с 33 победами при 13 поражениях. Показатели «Денвера», если центровой пропускает матчи, – три победы и два поражения.
Следующий матч «Денвер Наггетс» проведёт против «Оклахомы-Сити Тандер» 23 января. Участие сербского игрока находится под вопросом.
- 21 января 2023
-
11:57
-
11:35
-
11:01
-
10:48
-
10:06
-
09:20
-
09:17
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
06:04
-
00:47
-
00:28
- 20 января 2023
-
23:53
-
23:40
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:01
-
21:41
-
21:26
-
20:37
-
20:28
-
19:53
-
19:27
-
18:49
-
18:22
-
17:45
-
17:30
-
16:30
-
15:02
-
14:31