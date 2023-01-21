«Есть над чем работать». Кавай Леонард — после матча с «Сан-Антонио»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал выступление команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (131:126).
«Против «Спёрс» мы реализовали 63% бросков, тем временем наши оппоненты – 57%. Мы не сможем каждый матч выдавать эти 63%, нам определённо нужно стать лучше.
Есть над чем работать, если мы хотим стать отличной командой, заставляющей соперника показывать низкий процент реализации бросков», – приводит слова Леонарда издание Los Angeles Times.
В текущем сезоне 31-летний баскетболист принял участие в 23 играх, набирая в среднем 20,1 очка, шесть подборов и 3,9 передачи при проценте реализации бросков с игры 49,4%, где 33,7% – трёхочковые.
Примечательно, что Леонард в последних пяти встречах набирает в среднем 30 очков, 6,2 подбора и 4,0 передачи. «Клипперс» занимают шестое место в Западной конференции с 24 победами при 24 поражениях.
- 21 января 2023
-
13:15
-
12:38
-
12:23
-
11:57
-
11:35
-
11:01
-
10:48
-
10:06
-
09:20
-
09:17
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
06:04
-
00:47
-
00:28
- 20 января 2023
-
23:53
-
23:40
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:01
-
21:41
-
21:26
-
20:37
-
20:28
-
19:53
-
19:27
-
18:49
-
18:22
-
17:45
-
17:30