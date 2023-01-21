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Джей Джей Редик объяснил, в каком случае Леброн Джеймс будет претендентом на MVP сезона

Джей Джей Редик объяснил, в каком случае Леброн Джеймс будет претендентом на MVP сезона
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Бывший игрок НБА, ныне известный телевизионный эксперт Джей Джей Редик считает, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может претендовать на звание самого ценного игрока сезона.

«Давайте нарисуем картину, где допустим много всяких «если». Что если «Лейкерс» совершат пару обменов? Что если смогут попасть в топ-5 Западной конференции? Тогда да, мы должны рассматривать Леброна Джеймса в качестве претендента на MVP. Сейчас в этом списке много людей.

В начале сезона Леброну давали шансы 1 к 22 в борьбе за звание самого ценного игрока сезона. Сейчас уже 1 к 14. Если всё пойдёт хорошо и «Лейкерс» действительно попадут в пятёрку на Западе, то это вполне возможно», — приводит слова Редика Fadeaway World.

Сейчас «Лос-Анджелес Лейкерс» на 13-м месте в Западной конференции.

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