Дарвин Хэм оценил победу «Лейкерс» над «Мемфисом»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз».



«Озёрники» вырвали победу на последних секундах, встреча завершилась со счётом 122:121.



«Такие победы задают правильный импульс. Парни были сильно расстроены после неудачной игры с «Сакраменто», но мы с ними обсудили те аспекты, в которых нам необходимо прибавлять. У нас не было бы шансов на успех в матче с «Мемфисом», если бы не настрой и желание, которые показала команда», — приводит слова Хэма ESPN.



«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент провели 46 матчей регулярного чемпионата, в которых выиграли 21 раз. Команда располагается на 13-м месте в Западной конференции.

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