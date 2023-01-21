Дарвин Хэм оценил победу «Лейкерс» над «Мемфисом»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз».
«Озёрники» вырвали победу на последних секундах, встреча завершилась со счётом 122:121.
«Такие победы задают правильный импульс. Парни были сильно расстроены после неудачной игры с «Сакраменто», но мы с ними обсудили те аспекты, в которых нам необходимо прибавлять. У нас не было бы шансов на успех в матче с «Мемфисом», если бы не настрой и желание, которые показала команда», — приводит слова Хэма ESPN.
«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент провели 46 матчей регулярного чемпионата, в которых выиграли 21 раз. Команда располагается на 13-м месте в Западной конференции.
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