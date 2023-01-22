Ключевые игроки обороны «Бостона» получили травмы

Игроки «Бостон Селтикс» Маркус Смарт и Роберт Уильямс были вынуждены досрочно завершить выездной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (106:104) из-за травм.

Как пишет инсайдер Кит Смит со ссылкой на пресс-службу клуба, у 28-летнего Смарта растяжение связок правого голеностопного сустава. 25-летний Уильямс получил повреждение левого колена.

Отметим, что разыгрывающий и центровой «Селтикс» являются важными для обороны клуба. Смарт в текущем сезоне совершает в среднем 1,3 перехвата за 41 матч, проводя на площадке 32,4 минуты.

Уильямс, в свою очередь, отыграл 15 игр, совершая в среднем 1,2 блок-шота за 21,7 минуты на паркете.

«Бостон» продолжает занимать первое место в Восточной конференции с 35 победами при 12 поражениях.