Эдвардс дважды исполнил эффектный данк с сопротивлением Шенгюна. Видео

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (113:104) дважды отметился эффектным моментом.

За три минуты до конца второй четверти Эдвардс совершил уверенный проход в трёхсекундную зону, где его ждал турецкий баскетболист Алперен Шенгюн. Энтони уверенно исполнил данк с сопротивлением 210-сантиметрового игрока.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Аналогичный случай произошёл в третьей четверти – за 5 минут 26 секунд до конца. Защитник «Тимбервулвз» получил передачу от Торина Принса, после чего совершил проход и снова поставил сверху с сопротивлением центрового «Рокетс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эдвардс завершил встречу с 44 очками, включая шесть подборов и четыре результативные передачи. На счету Шенгюна 19 очков, 16 подборов и семь передач.