Фред Ванвлит дал совет тем, кто боится обмена

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит заверил, что игрокам, выполняющим требования тренерского штаба, не стоит переживать о возможном обмене. Дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации намечен на 9 февраля.
«Чем лучше вы играете, тем меньше шансов, что кого-то вышвырнут из команды. Если вы не справляетесь с указаниями, вы настроите против себя абсолютно всех. Так что вам лучше контролировать происходящее», – приводит слова 28-летнего баскетболиста издание Toronto Star.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
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