Эй Смит: «Бостон» — лучшая команда в НБА

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Бостон Селтикс» — на данный момент лучшая команда НБА, а её лидер Джейсон Тейтум — главный претендент на звание самого ценного игрока сезона.



«Бостон» — лучшая команда в НБА. Они могут нанести урон сопернику множеством способов. Я не думаю, что кто-то будет спорить, что сейчас Джейсон Тейтум — главный кандидат на звание MVP сезона. Он суперзвезда.



У «Бостона» к тому же самый глубокий состав в лиге. Да, думаю, кто-то может ещё назвать «Денвер», но я всё же склоняюсь к «Селтикс». Я уже не говорю о том, что они способны прибавлять в игре в защите, когда выходит Роберт Уильямс. Безусловно, сейчас это главные фавориты чемпионата», — приводит слова Эй Смита ESPN.



«Бостон Селтикс» одержал 35 побед в 47 матчах регулярного чемпионата и лидирует в Восточной конференции.

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