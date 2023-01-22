Эй Смит: «Бостон» — лучшая команда в НБА

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Бостон Селтикс» — на данный момент лучшая команда НБА, а её лидер Джейсон Тейтум — главный претендент на звание самого ценного игрока сезона.
«Бостон» — лучшая команда в НБА. Они могут нанести урон сопернику множеством способов. Я не думаю, что кто-то будет спорить, что сейчас Джейсон Тейтум — главный кандидат на звание MVP сезона. Он суперзвезда.
У «Бостона» к тому же самый глубокий состав в лиге. Да, думаю, кто-то может ещё назвать «Денвер», но я всё же склоняюсь к «Селтикс». Я уже не говорю о том, что они способны прибавлять в игре в защите, когда выходит Роберт Уильямс. Безусловно, сейчас это главные фавориты чемпионата», — приводит слова Эй Смита ESPN.
«Бостон Селтикс» одержал 35 побед в 47 матчах регулярного чемпионата и лидирует в Восточной конференции.
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