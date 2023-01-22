Дарвин Хэм: владелица «Лейкерс» довольна моей работой
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм заверил, что владельца калифорнийского клуба Джини Басс довольна работой, которую он проделывает.
«Она крепко обняла меня и сказала: «Держись, ты делаешь феноменальную работу, и всё будет хорошо. Мы будем стабильно выигрывать, но сейчас, Дарвин, мы полностью довольны тем, что ты делаешь. И ты, и твой тренерский штаб отлично справляетесь», — приводит слова Хэма The New York Times.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне провёл уже 46 матчей регулярного чемпионата, в которых одержал 21 победу. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице и не попадает в зону плей-офф.
В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 23 января.
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