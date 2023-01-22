Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм: владелица «Лейкерс» довольна моей работой

Дарвин Хэм: владелица «Лейкерс» довольна моей работой
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм заверил, что владельца калифорнийского клуба Джини Басс довольна работой, которую он проделывает.

«Она крепко обняла меня и сказала: «Держись, ты делаешь феноменальную работу, и всё будет хорошо. Мы будем стабильно выигрывать, но сейчас, Дарвин, мы полностью довольны тем, что ты делаешь. И ты, и твой тренерский штаб отлично справляетесь», — приводит слова Хэма The New York Times.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне провёл уже 46 матчей регулярного чемпионата, в которых одержал 21 победу. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице и не попадает в зону плей-офф.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 23 января.

Новость по теме
Войнаровски: не стоит ждать от «Лейкерс» громких обменов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023