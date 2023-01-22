Источник: двукратный чемпион Евролиги перейдёт в «Зенит»

Баскетболист «Монако» Адриен Морман подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает Ouest-France.

Адриен Морман (34) отсутствовал на тренировках в течение последних нескольких недель и в пятницу был официально исключён из команды.

Морман является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфес» (2021, 2022). Прошедшим летом форвард перешёл в «Монако», однако не сумел закрепиться в новой команде.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Морман принял участие в 16 играх, набирая в среднем 2,9 очка и 2,8 подбора за 14,6 минуты на площадке.

Ранее главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении петербургской команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от московского ЦСКА — 80:100.