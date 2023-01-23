Главный тренер «Лейкерс» привёл последнюю информацию о восстановлении Энтони Дэвиса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился подробностями о процессе восстановления одного из лидеров команды Энтони Дэвиса после травмы стопы, которую он получил в середине декабря прошлого года.
«Он выглядит здорово. У нас есть группа игроков, которых мы стараемся держать в форме – насколько это возможно. Энтони присоединился к этой группе и, должен сказать, выглядел феноменально. Но, опять же, мы придерживаемся консервативного подхода и не собираемся отклоняться от плана. Но в скором времени наступит тот момент, когда он начнёт проводить более контактные тренировки. Пока всё идёт хорошо», — сказал Хэм на пресс-конференции.
Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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