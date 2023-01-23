Лиллард — в адрес Беверли: я надеру тебе задницу

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли устроил словесную перепалку с игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом во время очного матча их команд в рамках регулярного чемпионата НБА. Беверли решил проверить нервы оппонента, когда тот исполнял штрафные броски, начав ему что-то говорить.



«Я надеру тебе задницу», — ответил Лиллард. После этого обоих развели по разным сторонам.



Отметим, что Беверли и Лиллард ссорились и ранее.



«Лос-Анджелес» победил «Портленд» со счётом 121:112. В настоящий момент «озёрники» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (22 победы, 25 поражений). «Блэйзерс» занимают 13-ю позицию (21 победа, 25 поражений).

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