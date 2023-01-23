Хэм раскрыл разговор с игроками «Лейкерс» после отставания в 25 очков в матче с «Блэйзерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 121:112. Напомним, к большому перерыву «Лейкерс» проигрывали 25 очков.



«Это был вызов. Оставалось 24 минуты. 25 очков — это огромный дефицит, но при правильной игре, реализуя трёхочковые броски, в НБА этот дефицит можно довольно быстро сократить и вернуть шанс. Мы говорили о нашей игре. Понимали, что дело в нас и в том, что нужно делать, чтобы показывать лучшую версию самих себя. Ответственность за то, что случилось в первой половине, лежала только на нас. А на вторую мы вышли сосредоточенными и готовыми к конкурентной борьбе, что в итоге и помогло нам», — сказал Хэм на пресс-конференции.

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