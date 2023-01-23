Энтони Эдвардс дал оценку своим данкам. Видео

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после завершения вчерашнего матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (113:104) оценил свои данки, которые он совершил во время встречи.
«Выпрыгнул высоко, но могло бы быть чуть выше, по правде говоря», – прокомментировал Эдвардс эффектный данк с сопротивлением турецкого баскетболиста Алперена Шенгюна за три минуты до конца второй четверти.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«А вот это мне больше всего нравится. В этом я уверен на все сто процентов», – отреагировал защитник «Миннесоты» на момент, который имел место быть за 5 минут 26 секунд до конца третьей четверти.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«У вас ещё что-то есть? Ди-Ло (Д'Анджело Расселл. – Прим. «Чемпионата») тут постарался. Ценю этот момент!» – оценил Эдвардс аллей-уп от партнёра по команде.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В текущем сезоне 21-летний игрок «Тимбервулвз» принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 24,1 очка, шесть подборов и 4,4 передачи, проводя на площадке 36,4 минуты.
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