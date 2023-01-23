«Лейкерс» могут сохранить фаворита Леброна

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может сохранить прописку в лос-анджелесской команде после наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, намеченного на 9 февраля 2013 года.
«Когда речь пойдёт о какой-нибудь крупной сделке, «Лейкерс» будут вынуждены включить Остина в пакетный список. В противном случае сделка не состоится.
В Лос-Анджелесе очень сильно любят этого парня, Леброн любит его. На данный момент «озёрники» не рассматривают вариант с его обменом», – приводит слова руководителя клуба НБА Heavy.com.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
- 23 января 2023
-
19:17
-
19:05
-
18:53
-
18:37
-
18:22
-
17:44
-
17:21
-
17:05
-
16:23
-
15:30
-
14:14
-
13:25
-
12:37
-
12:09
-
11:25
-
10:39
-
10:21
-
09:47
-
09:19
-
08:04
-
08:00
-
07:37
-
00:56
- 22 января 2023
-
23:37
-
22:51
-
21:53
-
20:20
-
18:34
-
17:39
-
16:01
-
14:44
-
13:40
-
12:24
-
12:01
-
11:46