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«Лейкерс» могут сохранить фаворита Леброна

«Лейкерс» могут сохранить фаворита Леброна
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может сохранить прописку в лос-анджелесской команде после наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, намеченного на 9 февраля 2013 года.

«Когда речь пойдёт о какой-нибудь крупной сделке, «Лейкерс» будут вынуждены включить Остина в пакетный список. В противном случае сделка не состоится.

В Лос-Анджелесе очень сильно любят этого парня, Леброн любит его. На данный момент «озёрники» не рассматривают вариант с его обменом», – приводит слова руководителя клуба НБА Heavy.com.

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.

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