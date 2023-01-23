«Мы нуждаемся в нём». Тренер «Индианы» — о Бадди Хилде

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался о своём подопечном атакующем защитнике Бадди Хилде.

«Бадди очень агрессивный игрок. Он прекрасно осознает тот факт, что мы нуждаемся в нём. Он отличный товарищ по команде и мастер своего дела», – цитирует Карлайла официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 17,5 очка, 4,9 подбора и 2,7 передачи при проценте реализации бросков с игры 44,8%, где 42,2% – трёхочковые.

Хилд считается трёхочковым специалистом. За сезон-2022/2023 он реализовал 181 бросок из-за дуги – это первое место в лиге. В тройку лучших также входят защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс (161) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (157).