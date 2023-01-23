Кевин Гарнетт дал оценку лучшему бомбардиру «Оклахомы»

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт отметил высокий потенциал разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.
«Шей показывает цифры калибра MVP в самый обычный, казалось, сезон, выступая за «Тандер». Стоит отметить его IQ и эффективность. Очень много игроков делают правильные вещи. Нам точно не стоит переживать за лигу», – написал Гарнетт в соцсетях.
В текущем сезоне 24-летний Гилджес-Александер принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 5,5 передачи и 4,8 подбора при проценте реализации бросков с игры 50,9%, где 35,5% – трёхочковые.
Баскетболист за сезон набрал суммарно 1320 очков – это лучший показатель в команде. В тройку лидеров также входят разыгрывающий Джош Гидди (674) и атакующий защитник Лу Дорт (649).
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