«Лейкерс» повторили достижение «Бостона» 51-летней давности

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:112) совершили камбэк, проигрывая по ходу встречи с разницей 25 очков.
Примечательно, что вторая четверть игры завершилась со счётом 45:13 в пользу хозяев площадки – это 32-очковая разница.
Как информирует ESPN Stats & Info, «Лейкерс» стали первой командой за последний 51 год, одержавшей победу в матче, проиграв одну из четвертей с разницей 30+ очков.
Подобное удавалось баскетболистам «Бостон Селтикс» в 1972-м в матче с «Баффало Брейвз» – 58:23 в пользу «Брейвз» в заключительной четверти.
В текущем сезоне «озёрники» занимают 12-е место в Западной конференции с 22 победами при 25 поражениях. Следующую встречу лос-анджелесский коллектив проведёт с «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке 25 января (6:00 мск).
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