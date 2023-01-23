«Хочу побеждать». Лидер «Портленда» — о настрое после поражений

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:121) заверил, что победы находятся в приоритете у команды.
«Я действительно хочу побеждать – в этом нет никакого секрета. Мы как команда должны делать всё, что в наших силах», – заявил американский баскетболист во время пресс-конференции.
В текущем сезоне Лиллард принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 29 очков, 7,3 передачи и четыре подбора при реализации бросков с игры 44,5%, где 35,7% – трёхочковые.
«Трэйл Блэйзерс» занимают 13-е место в Западной конференции с 21 победой при 25 поражениях. Следующую игру «Портленд» проведёт с «Сан-Антонио Спёрс» у себя дома 24 января (6:00 мск).
По ходу сезона орегонский клуб входил в пятёрку лучших команд Западной конференции.
- 23 января 2023
-
20:57
-
20:48
-
20:23
-
20:03
-
19:30
-
19:17
-
19:05
-
18:53
-
18:37
-
18:22
-
17:44
-
17:21
-
17:05
-
16:23
-
15:30
-
14:14
-
13:25
-
12:37
-
12:09
-
11:25
-
10:39
-
10:21
-
09:47
-
09:19
-
08:04
-
08:00
-
07:37
-
00:56
- 22 января 2023
-
23:37
-
22:51
-
21:53
-
20:20
-
18:34
-
17:39
-
16:01