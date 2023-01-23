«Хочу побеждать». Лидер «Портленда» — о настрое после поражений

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:121) заверил, что победы находятся в приоритете у команды.

«Я действительно хочу побеждать – в этом нет никакого секрета. Мы как команда должны делать всё, что в наших силах», – заявил американский баскетболист во время пресс-конференции.

В текущем сезоне Лиллард принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 29 очков, 7,3 передачи и четыре подбора при реализации бросков с игры 44,5%, где 35,7% – трёхочковые.

«Трэйл Блэйзерс» занимают 13-е место в Западной конференции с 21 победой при 25 поражениях. Следующую игру «Портленд» проведёт с «Сан-Антонио Спёрс» у себя дома 24 января (6:00 мск).

По ходу сезона орегонский клуб входил в пятёрку лучших команд Западной конференции.