Бэйкон, Де Коло и Клайберн — в списке лучших клатчеров Евролиги

Атакующий защитник «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон, разыгрывающий АСВЕЛа Нандо Де Коло и форвард «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн вошли в тройку лучших исполнителей Евролиги в клатчевых ситуациях. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Бэйкон в текущем сезоне в подобных ситуациях набрал суммарно 43 очка, совершив 15 попаданий с игры. На счету Де Коло 40 очков при 12 попаданиях. Тем временем у Клайберна 39 очков с 14 попаданиями.

Клатч – это ситуация, при которой разница очков не превышает пяти за пять минут до конца встречи.

Напомним, начало 21-го тура Евролиги запланировано на 26 января 2023 года, где будет сыграно суммарно девять матчей. Тур откроется матчем «Монако» – «Олимпия» (21:00 мск).