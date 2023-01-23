Бэйкон, Де Коло и Клайберн — в списке лучших клатчеров Евролиги
Поделиться
Атакующий защитник «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон, разыгрывающий АСВЕЛа Нандо Де Коло и форвард «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн вошли в тройку лучших исполнителей Евролиги в клатчевых ситуациях. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Бэйкон в текущем сезоне в подобных ситуациях набрал суммарно 43 очка, совершив 15 попаданий с игры. На счету Де Коло 40 очков при 12 попаданиях. Тем временем у Клайберна 39 очков с 14 попаданиями.
Клатч – это ситуация, при которой разница очков не превышает пяти за пять минут до конца встречи.
Напомним, начало 21-го тура Евролиги запланировано на 26 января 2023 года, где будет сыграно суммарно девять матчей. Тур откроется матчем «Монако» – «Олимпия» (21:00 мск).
Новость по темеОпределён MVP 20-го тура Евролиги
Комментарии
- 23 января 2023
-
20:57
-
20:48
-
20:23
-
20:03
-
19:30
-
19:17
-
19:05
-
18:53
-
18:37
-
18:22
-
17:44
-
17:21
-
17:05
-
16:23
-
15:30
-
14:14
-
13:25
-
12:37
-
12:09
-
11:25
-
10:39
-
10:21
-
09:47
-
09:19
-
08:04
-
08:00
-
07:37
-
00:56
- 22 января 2023
-
23:37
-
22:51
-
21:53
-
20:20
-
18:34
-
17:39
-
16:01
Партнерский контент