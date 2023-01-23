«Нью-Йорку» интересен снайпер из «Милуоки»

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» проявляет интерес к атакующему защитнику «Милуоки Бакс» Грейсону Аллену, сообщает HoopsHype.

В текущем сезоне 27-летний Аллен принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 10,7 очка, 3,6 подбора и 2,6 передачи при 27,3 минуты на паркете.

Реализация бросков из-за дуги защитника за сезон составляет 40,2% – это лучший показатель в команде среди игроков, проводящих на площадке в среднем как минимум 20 минут. Действующий контракт Грейсона рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, «Милуоки» Аллена занимает третье место в Восточной конференции с 29 победами и 17 поражениями. Тем временем «Нью-Йорк» – седьмое место на Востоке с 25 победами при 23 поражениях.