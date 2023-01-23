«Клипперс» намерены сохранить своего лидера

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» не станет рассматривать предложения по обмену лёгкого форварда Кавая Леонарда. Об этом сообщает The Athletic.

В текущем сезоне пятикратный участник Матча всех звёзд и двукратный чемпион НБА принял участие в 24 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 6,1 подбора и 3,8 передачи.

Отметим, что Леонард реализует броски с игры с процентом 49,7%, где 35,4% – трёхочковые. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока – $ 48,7 млн).

«Парусники» занимают шестое место в Западной конференции с 25 победами и 24 поражениями. Следующую игру лос-анджелесская команда проведёт с «Лейкерс» 25 января (6:00 мск).