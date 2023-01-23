НБА представила рейтинг силы клубов. Лидеры Востока на первом месте

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавил «Бостон Селтикс». В тройку лучших также вошли «Денвер Наггетс» и «Филадельфия Сиксерс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Бостон Селтикс»

2. «Денвер Наггетс»

3. «Филадельфия Сиксерс»

4. «Мемфис Гриззлиз»

5. «Бруклин Нетс»

6. «Кливленд Кавальерс»

7. «Милуоки Бакс»

8. «Сакраменто Кингз»

9. «Майами Хит»

10. «Нью-Орлеан Пеликанс»

Отметим, что «кельты» занимают первое место в Восточной конференции с 35 победами при 12 поражениях. «Наггетс» – лидеры Запада с 33 победами и 14 поражениями.

Тем временем «Сиксерс» являются вторым лучшим коллективом Востока – 30 побед и 16 поражений.