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Остин Риверс назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться

Остин Риверс назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Остин Риверс заявил, что против разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри сложнее всего защищаться.

«Против кого сложнее всего защищаться? Определённо против Стефена – это даже не обсуждается. До него нельзя даже дотронуться, сразу же свистнут фол. И так будет каждый раз!

Но при этом судьи не свистнут неправильно поставленный заслон, после которого Стефена выведут на открытый бросок. И они позволят ему совершить этот бросок», – заявил Риверс во время подкаста The Ringer NBA Show.

В текущем сезоне 34-летний Карри сыграл в 32 встречах. На его счету 29,2 очка, 6,3 подбора и 6,3 передачи за 34,4 минуты на паркете в среднем.

«Уорриорз» на данный момент занимают 10-е место в Западной конференции с 23 победами при 24 поражениях.

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