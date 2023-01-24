Остин Риверс назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Остин Риверс заявил, что против разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри сложнее всего защищаться.

«Против кого сложнее всего защищаться? Определённо против Стефена – это даже не обсуждается. До него нельзя даже дотронуться, сразу же свистнут фол. И так будет каждый раз!

Но при этом судьи не свистнут неправильно поставленный заслон, после которого Стефена выведут на открытый бросок. И они позволят ему совершить этот бросок», – заявил Риверс во время подкаста The Ringer NBA Show.

В текущем сезоне 34-летний Карри сыграл в 32 встречах. На его счету 29,2 очка, 6,3 подбора и 6,3 передачи за 34,4 минуты на паркете в среднем.

«Уорриорз» на данный момент занимают 10-е место в Западной конференции с 23 победами при 24 поражениях.