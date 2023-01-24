«Я несу полную ответственность». Этторе Мессина обратился к болельщикам «Олимпии Милан»
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Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина обратился к болельщикам клуба на фоне неудачных результатов.
«Хотел бы обратиться к фанатам «Олимпии Милан», которые имеют все основания для разочарования на фоне трёхлетних результатов. Команда борется в защите, но при этом испытывает проблемы в атаке. Это очевидно для всех.
Я несу полную ответственность за ежедневное управление командой. Как и обычно, клуб оценит мою деятельность по итогам сезона. Спорт – это прежде всего трудные периоды, которые могут длиться годами. Или же наоборот.
Наша цель здесь и сейчас – помочь игрокам восстановить уверенность и веру в свои силы. Позволить им продемонстрировать всё, на что способны. Это нелёгкий путь», – приводит слова 63-летнего специалиста BasketNews.
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