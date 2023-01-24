Джейлен Грин установил личный рекорд в НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин установил личный рекорд по результативности. В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (119:114) Грин набрал 42 очка – никогда ранее он не добивался таких показателей.



«Он был готов к сегодняшнему выступлению. Пришло время собраться с силами и провести матч, сохраняя концентрацию, в течение 48 минут. И Грин был лидером этого вечера», — приводит слова главного тренера «Хьюстона» Стивена Сайласа AP NEWS.



Напомним, в настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет «Денвер Наггетс». Команда одержала 33 победы и потерпела 14 поражений. «Хьюстон» занимает последнее место (11 побед – 36 поражений). В Восточной конференции первое место сейчас занимает «Бостон Селтикс» (35 побед – 13 поражений).

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