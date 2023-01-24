Названы примерные сроки возвращения в строй травмированного Кристапса Порзингиса
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Тяжёлый латышский форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис, получивший травму левого голеностопа, может вернуться в строй в течение двух недель. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Напомним, Порзингис получил повреждение в ходе недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Орландо Мэджик» (138:118). Инцидент случился в середине третьей четверти. Кристапс во время борьбы за отскок с игроком «Мэджик» Уэнделлом Картером неудачно приземлился на левую ногу.
В нынешнем сезоне НБА латышский игрок набирает в среднем 22,1 очка, совершает 8,8 подбора и отдаёт 2,4 передачи.
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