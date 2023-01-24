Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы примерные сроки возвращения в строй травмированного Кристапса Порзингиса

Названы примерные сроки возвращения в строй травмированного Кристапса Порзингиса
Комментарии

Тяжёлый латышский форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис, получивший травму левого голеностопа, может вернуться в строй в течение двух недель. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Порзингис получил повреждение в ходе недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Орландо Мэджик» (138:118). Инцидент случился в середине третьей четверти. Кристапс во время борьбы за отскок с игроком «Мэджик» Уэнделлом Картером неудачно приземлился на левую ногу.

В нынешнем сезоне НБА латышский игрок набирает в среднем 22,1 очка, совершает 8,8 подбора и отдаёт 2,4 передачи.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Новость по теме
Результаты всех матчей НБА 24 января, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023