Названы примерные сроки возвращения в строй травмированного Кристапса Порзингиса

Тяжёлый латышский форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис, получивший травму левого голеностопа, может вернуться в строй в течение двух недель. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.



Напомним, Порзингис получил повреждение в ходе недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Орландо Мэджик» (138:118). Инцидент случился в середине третьей четверти. Кристапс во время борьбы за отскок с игроком «Мэджик» Уэнделлом Картером неудачно приземлился на левую ногу.



В нынешнем сезоне НБА латышский игрок набирает в среднем 22,1 очка, совершает 8,8 подбора и отдаёт 2,4 передачи.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?