Джейлен Грин высказался о матче с «Миннесотой», в котором он установил личный рекорд в НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (119:114).



«Здорово. Парни полагались на меня, тренеры полагались на меня. Нам была нужна эта победа. Мы отчаянно нуждались в этом», — приводит слова Грина AP NEWS.



Напомним, в матче с «Тимбервулвз» Джейлен набрал 42 очка, установив личный рекорд по результативности – никогда ранее он не добивался таких показателей.



«Рокетс» в настоящий момент занимают последнее место (11 побед – 36 поражений) в турнирной таблице НБА Западной конференции. Лидером является «Денвер Наггетс» (33 победы и 14 поражений). В следующем туре «Хьюстон» сыграет с клубом «Вашингтон Уизардс».

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