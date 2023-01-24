Джейлен Грин высказался о матче с «Миннесотой», в котором он установил личный рекорд в НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (119:114).
«Здорово. Парни полагались на меня, тренеры полагались на меня. Нам была нужна эта победа. Мы отчаянно нуждались в этом», — приводит слова Грина AP NEWS.
Напомним, в матче с «Тимбервулвз» Джейлен набрал 42 очка, установив личный рекорд по результативности – никогда ранее он не добивался таких показателей.
«Рокетс» в настоящий момент занимают последнее место (11 побед – 36 поражений) в турнирной таблице НБА Западной конференции. Лидером является «Денвер Наггетс» (33 победы и 14 поражений). В следующем туре «Хьюстон» сыграет с клубом «Вашингтон Уизардс».
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