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Президент «Вашингтона» высказался об обмене с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Президент «Вашингтона» высказался об обмене с «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Президент «Вашингтон Уизардс» Томми Шеппард подтвердил обмен, о котором договорилась его команда с «Лос-Анджелес Лейкерс»: «озёрники» получат тяжёлого форварда Руи Хачимуру, а «Уизардс» — разыгрывающего Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.

«Кендрик доказал, что может создавать угрозу на периметре. Он был ключевым игроком, который помог «Майами» пробиться в финал. Что касается Руи, то мы наблюдали, как вместе с нами повышался его профессиональный уровень, и ценим его вклад на площадке и за её пределами. Желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Шеппарда пресс-служба «Вашингтона».

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