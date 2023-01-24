Стала известна позиция «Лейкерс» по поводу обмена Бояна Богдановича

«Лос-Анджелес Лейкерс» готов предложить клубу «Детройт Пистонс» защищённый пик первого раунда в обмен на защитника Бояна Богдановича. Об этом информирует The Athletic. При этом «Пистонс» желают заполучить за 33-летнего игрока как минимум один незащищённый пик первого раунда.
Сообщается, что позиция «Лейкерс» может измениться ближе к последнему сроку на обмены.
Богданович в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 21,5 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,7 результативные передачи.
Недавно пятикратный чемпион НБА Ирвин «Мэджик» Джонсон оценил уровень Руи Хачимуры, который перейдёт в «Лейкерс» в результате обмена с «Вашингтон Уизардс».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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