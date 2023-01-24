«Такие возможности выпадают нечасто». Пелинка высказался о новичке «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался об обмене, который совершил его клуб с «Вашингтон Уизардс». Напомним, по его итогам «Лейкерс» приобрели тяжёлого форварда Руи Хачимуру, а «Вашингтон» получил разыгрывающего Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.



«Мы рады приветствовать Руи и его семью в «Лос-Анджелес Лейкерс». Увеличение размера и глубины на периметре было нашей целью. Получив такого игрока, в арсенале которого присутствуют навыки игры на обеих половинах площадки, мы получили также и шанс достичь этого. Такие возможности выпадают нечасто», — приводит слова Пелинки пресс-служба «Лейкерс».

Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лос-Анджелес Лейкерс»: