Владимир Гомельский оценил обмен между «Лейкерс» и «Уизардс»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об обмене, который недавно совершили клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». Напомним, в результате сделки состав «озёрников» пополнил тяжёлый форвард Руи Хачимура, а в «Вашингтон» перешёл разыгрывающий Кендрик Нанн. Кроме того, «Уизардс» получили право на три драфт-пика второго раунда.
«Как мне кажется, обмен равноценный», — написал Гомельский.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 22 победы и потерпели 25 поражений. «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (20 побед – 26 поражений).
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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