Джейлен Грин и Кайл Андерсон повздорили во время матча. Видео

Во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» с «Миннесотой Тимбервулвз» произошёл словесный конфликт между атакующим защитником техасцев Джейленом Грином и форвардом «волков» Кайлом Андерсоном.
В середине первой четверти после остановки матча Грин швырнул мяч в Андерсона. После чего Андресон попытался обсудить этот момент с судьями, от которых, судя по всему, не последовала реакция.
Затем Джейлен после столкновения с игроком «Тимбервулвз» Назом Ридом рухнул на паркет в следующем владении «Миннесоты». Кайл подошёл к защитнику «Рокетс» и начал высказывать недовольство.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Как итог, форвард «волков» был наказан техническим фолом.
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