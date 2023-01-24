Лидер «Денвера»: я лучше некоторых игроков, которых выберут на Матч всех звёзд

Атакующий защитник, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей отреагировал на возможное непопадание на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, который пройдёт 19 февраля 2023 года в рамках звёздного уик-энда НБА.

«Убеждён, что я намного лучше некоторых игроков, которых выберут для участия в Матче всех звёзд. Это очевидно, вопросов быть не может», – приводит слова 25-летнего баскетболиста The Athletic.

В текущем сезоне Маррей набирает в среднем 18,9 очка – это второй лучший показатель в «Наггетс» (на первом месте располагается центровой Никола Йокич с 25 очками). На счету Джамала также 5,7 передачи и 4,2 подбора за 32,1 минуту на паркете.

«Денвер» занимает первое место в Западной конференции с 33 победами и 14 поражениями. Следующую игру колорадский клуб проведёт с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 25 января (4:00 мск).