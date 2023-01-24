Стало известно, рассчитывают ли «Лейкерс» на Хачимуру как на игрока стартовой пятёрки

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает тяжёлого форварда Руи Хачимуру как одного из ключевых игроков и видит его в стартовой пятёрке. Об этом информирует The Athletic, ссылаясь на несколько источников в калифорнийской команде.
«Неясно, выйдет ли Хачимура на старт в первый же день, но ожидается, что он будет игроком стартовой пятёрки вместе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, как только прояснится вопрос ротации», — говорится в сообщении издания.
В нынешнем сезоне Руи в среднем за матч набирает 13 очков.
Напомним, Хачимура стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена с клубом «Вашингтон Уизардс». По итогам этой сделки «Вашингтон» получил разыгрывающего Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.
Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:
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