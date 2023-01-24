Рик Карлайл: Халибертон важен для нашей команды

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высоко оценил вклад в успехи команды разыгрывающего Тайриза Халибертона, который пропускает встречи из-за травмы колена.

«Всего знал, что Тайриз – отличный игрок. Вот смотрите: он отсутствует, а мы проигрываем семь матчей подряд.

Это как раз свидетельствует о том, насколько он важен для нашего коллектива», – приводит слова 63-летнего специалиста Fieldhouse Files.

Также отмечается, что 22-летний Халибертон принял участие в бесконтактной тренировке.

В текущем сезоне разыгрывающий отыграл 40 матчей, набирая в среднем 20,2 очка, делая 10,2 передачи и четыре подбора за 33,4 минуты на площадке. «Пэйсерс» занимают девятое место в Восточной конференции с 23 победами и 25 поражениями.