«Вашингтон» намерен сохранить своего лидера

Руководство «Вашингтон Уизардс» намерено сделать ставку на лёгкого форварда Кайла Кузму после обмена японского форварда Руи Хачимуры в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«После ухода Хачимуры в «Лейкерс» можно сделать вывод, что «Уизардс» намерены строить команду вокруг Кайла Кузмы», – написал инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер в соцсетях.
Действующее соглашение 27-летнего Кузмы со столичной командой рассчитано до конца сезона-2023/2024 (опция игрока на $ 13 млн).
Напомним, «Вашингтон» и лос-анджелесский клуб совершили обмен, в результате которого японский баскетболист перешёл в стан «озёрников». В обратном направлении отправились разыгрывающий Кендрик Нанн и три драфт-пика второго раунда.
На прошлой неделе сообщалось, что форвард «Уизардс» рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.
- 24 января 2023
-
21:04
-
20:52
-
20:38
-
20:17
-
19:55
-
19:47
-
19:25
-
19:17
-
18:59
-
18:38
-
18:12
-
17:55
-
17:35
-
17:16
-
16:56
-
16:15
-
15:19
-
14:35
-
13:15
-
12:43
-
12:33
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:32
-
10:19
-
09:27
-
09:13
-
05:52
-
00:38
-
00:20
- 23 января 2023
-
23:59
-
23:43
-
23:28
-
22:57