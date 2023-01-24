«Вашингтон» намерен сохранить своего лидера

Руководство «Вашингтон Уизардс» намерено сделать ставку на лёгкого форварда Кайла Кузму после обмена японского форварда Руи Хачимуры в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«После ухода Хачимуры в «Лейкерс» можно сделать вывод, что «Уизардс» намерены строить команду вокруг Кайла Кузмы», – написал инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер в соцсетях.

Действующее соглашение 27-летнего Кузмы со столичной командой рассчитано до конца сезона-2023/2024 (опция игрока на $ 13 млн).

Напомним, «Вашингтон» и лос-анджелесский клуб совершили обмен, в результате которого японский баскетболист перешёл в стан «озёрников». В обратном направлении отправились разыгрывающий Кендрик Нанн и три драфт-пика второго раунда.

На прошлой неделе сообщалось, что форвард «Уизардс» рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.