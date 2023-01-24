«Самая странная часть сезона». Майк Конли – о дедлайне НБА
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Разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли конкретизировал представление о дедлайне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Дедлайн – это самая странная часть сезона. Просто представьте: вы отыграли достаточно матчей, и наступает день, после которого все сделки остаются под запретом.
Последний день, когда вас могут обменять. У некоторых игроков появляется помутнение сознания на фоне усталости от количества сыгранных игр», – приводит слова 35-летнего баскетболиста Associated Press.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
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