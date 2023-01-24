«Страх будет виден в глазах оппонентов». Известный инсайдер – о трио из «Милуоки»
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Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания считает, что трио из «Милуоки Бакс», состоящее из Янниса Адетокунбо, Криса Миддлтона и Джру Холидэя, имеет хорошие перспективы.
«Оленям» достаточно того, чтобы Крис Миддлтон оставался на площадке. Нельзя долго держать его на скамейке, в противном случае это сыграет на руку всем командам.
Если Миддлтон, Яннис Адетокунбо и Джру Холидэй вместе, то страх так и будет виден в глазах оппонентов», – заявил Чарания во время эфира на FanDuel TV.
Адетокунбо, Миддлтон и Холидэй провели первую совместную встречу в текущем сезоне. Произошло это в матче с «Детройт Пистонс» (150:130). «Милуоки Бакс» занимает третье место в Восточной конференции с 30 победами при 17 поражениях.
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