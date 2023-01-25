Кевин Дюрант: хотел бы сыграть в Матче всех звёзд

Звёздный лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не скрыл разочарования по поводу возможного неучастия в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации из-за растяжения внутренней боковой связки правого колена.
«Да, хотел бы, конечно, сыграть в Матче всех звёзд, принять участие во всех мероприятиях. При этом я скучаю по «Голден Стэйт», моей бывшей команде.
Хотелось бы вновь сыграть с ребятами, если повезёт. Но вижу, как всё это проходит мимо меня», – приводит слова Дюранта инсайдер The Athletic Алекс Шиффер.
Ранее стало известно, что форвард приступил к беговым тренировкам, но пока не близок к возвращению на площадку. Повторное обследование запланировано через две недели.
В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
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