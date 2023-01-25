Названа команда, за которую хочет играть Бриттни Грайнер

Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер намерена снова стать игроком клуба «Финикс Меркури». Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.



Напомним, в прошлом году Грайнер, которая в Российской Федерации отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ, обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В России Бриттни приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал. В России американка выступала за УГМК.

Надзирательницы колонии попросили баскетболистку Бриттни Грайнер приезжать ещё: