Тайрон Лю установил достижение, которое не покорялось ни одному тренеру НБА

Наставник «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю стал первым тренером в истории НБА, который, начав работу в клубе, выиграл первые десять матчей с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует ESPN Stats & Info со ссылкой на Elias Sports Bureau.



Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА «Клипперс» на выезде победили «Лейкерс» со счётом 133:115. Самым результативным игроком встречи стал звёздный 38-летний форвард «озёрников» Леброн Джеймс, который набрал 46 очков. Также на его счету восемь подборов и семь передач. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал Пол Джордж, в активе которого 27 очков, девять подборов и четыре передачи.

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