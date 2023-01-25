О’Нил: не знал о Хачимуре до подписания в «Лейкерс»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил прокомментировал переход японского форварда Руи Хачимуры в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Позвольте мне кое-что прояснить. Альберт Эйнштейн сказал, что вы никогда не должны запоминать вещи, к которым у вас есть доступ. Если вы входите в топ-10 игроков, то я не знаю о вас, и это не неуважение. Почему я должен знать об этом парне?
Я никогда не видел, как он играет. Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, что у него всё получится. Я просто не смотрю игры «Уизардс», – сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.
Ранее стало известно, когда Хачимура может провести первую игру за «Лейкерс».
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