«Химки» обыграли «Руну» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Подмосковные «Химки» обыграли столичную «Руну» в первом матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «БЦ МО» в Химках и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:81.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Варнаков, набравший 21 очко. По 12 баллов на счету Евгения Фидия и Дмитрия Кадошникова. По 11 очков набрали Глеб Суворов и Юрий Першин.



В составе «Руны» 26 очков набрал Майкл Джером Дэвис. По 12 очков набрали Фёдор Ключников и Артём Комиссаров. 10 балов на счету Ильи Попова.



Ответный матч 1/4 финала пройдёт в Москве 9 февраля.



Напомним, в других встречах 1/4 финала сыграют следующие пары: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, МБА — «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Зенит» — «Уралмаш».