Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс».
В конце третьей четверти Дэвис исполнил бросок под сирену и, приземляясь, столкнулся с Заком Коллинсом, подвернув голеностоп правой ноги. Дэвис получил возможность исполнить три штрафных.
Несмотря на травму, Энтони Дэвис смог продолжить игру. В итоге Дэвис провёл 26 минут в матче и стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл с 21 очком и 12 подборами.
Стоит отметить, что перед матчем с «Сан-Антонио» Энтони Дэвис пропустил более пяти недель из-за перелома костной шпоры на стопе. Матч со «Спёрс» стал для него первым после возвращения.
«Лейкерс» после 49 матчей регулярного матча располагаются на 13-м месте в Западной конференции.
- 26 января 2023
-
11:30
-
10:47
-
10:04
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:13
-
08:38
-
06:31
-
06:29
-
00:42
- 25 января 2023
-
23:54
-
22:55
-
22:38
-
21:22
-
21:03
-
20:08
-
19:58
-
19:00
-
18:43
-
17:54
-
16:43
-
15:52
-
15:40
-
15:28
-
14:46
-
13:22
-
13:04
-
12:32
-
12:14
-
11:42
-
10:45
-
10:29
-
09:52
-
09:31